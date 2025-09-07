Даша Квіткова відповіла, чи вагітна від Володимира Бражка
- Володимир Бражко, півзахисник київського Динамо, освідчився блогерці Даші Квітковій.
- Даша Квіткова спростувала чутки про свою вагітність.
Учора півзахисник київського Динамо Володимир Бражко освідчився блогерці Даші Квітковій. Дівчина сказала коханому омріяне "так", тож тепер готується вдруге вийти заміж.
Ймовірно, деякі підписники вирішили, що Квіткова вагітна. Блогерка вирішила не тягнути інтригу та відповісти на їхні припущення, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Читайте також Де зараз Даша Квіткова, якій освідчився Володимир Бражко
В Instagram Stories Даша Квіткова опублікувала чорно-білу фотографію з пропозиції. Блогерка показує розкішну обручку, яку їй подарував Володимир Бражко, та широко усміхається.
Ні, не вагітна,
– лаконічно підписала фото дівчина, спростувавши чутки.
Для довідки! Даша Квіткова виховує 4-річного сина Лева від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним.
Квіткову з заручинами вже привітали блогерка Анастасія Скальницька, нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною Володимира Остапчука, співачки ROXOLANA (Роксолана Сирота) та Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Наталка Денисенко, дизайнерка Катерина Сільченко та інші.
Дашу Квіткову привітали з заручинами / Скриншоти з інстаграму блогерки
Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?
Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка ходили у мережі з травня. Тоді інсайдер повідомив виданню РБК-Україна, що вони зустрічаються вже кілька місяців.
Згодом блогерку та футболіста помітили разом на весіллі футболіста Максима Дячука та його коханої Марії. Квіткова також проводжала Бражка на молодіжне Євро-2025 з футболу.
9 липня Володимир привітав Дашу з днем народження та підтвердив, що вони перебувають у стосунках. Відомо, що футболісту вдалося подружитися із сином дівчини.