Учора півзахисник київського Динамо Володимир Бражко освідчився блогерці Даші Квітковій. Дівчина сказала коханому омріяне "так", тож тепер готується вдруге вийти заміж.

Ймовірно, деякі підписники вирішили, що Квіткова вагітна. Блогерка вирішила не тягнути інтригу та відповісти на їхні припущення, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Читайте також Де зараз Даша Квіткова, якій освідчився Володимир Бражко

В Instagram Stories Даша Квіткова опублікувала чорно-білу фотографію з пропозиції. Блогерка показує розкішну обручку, яку їй подарував Володимир Бражко, та широко усміхається.

Ні, не вагітна,

– лаконічно підписала фото дівчина, спростувавши чутки.

Даша Квіткова не вагітна / Скриншот з інстаграму блогерки

Для довідки! Даша Квіткова виховує 4-річного сина Лева від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним.

Квіткову з заручинами вже привітали блогерка Анастасія Скальницька, нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною Володимира Остапчука, співачки ROXOLANA (Роксолана Сирота) та Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Наталка Денисенко, дизайнерка Катерина Сільченко та інші.

Дашу Квіткову привітали з заручинами / Скриншоти з інстаграму блогерки

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?