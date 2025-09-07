Ймовірно, деякі підписники вирішили, що Квіткова вагітна. Блогерка вирішила не тягнути інтригу та відповісти на їхні припущення, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм.

В Instagram Stories Даша Квіткова опублікувала чорно-білу фотографію з пропозиції. Блогерка показує розкішну обручку, яку їй подарував Володимир Бражко, та широко усміхається.

Ні, не вагітна,

– лаконічно підписала фото дівчина, спростувавши чутки.

Даша Квіткова не вагітна / Скриншот з інстаграму блогерки

Для довідки! Даша Квіткова виховує 4-річного сина Лева від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним.

Квіткову з заручинами вже привітали блогерка Анастасія Скальницька, нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною Володимира Остапчука, співачки ROXOLANA (Роксолана Сирота) та Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Наталка Денисенко, дизайнерка Катерина Сільченко та інші.

Дашу Квіткову привітали з заручинами / Скриншоти з інстаграму блогерки

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?