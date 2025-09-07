Ймовірно, деякі підписники вирішили, що Квіткова вагітна. Блогерка вирішила не тягнути інтригу та відповісти на їхні припущення, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Читайте також Де зараз Даша Квіткова, якій освідчився Володимир Бражко
В Instagram Stories Даша Квіткова опублікувала чорно-білу фотографію з пропозиції. Блогерка показує розкішну обручку, яку їй подарував Володимир Бражко, та широко усміхається.
Ні, не вагітна,
– лаконічно підписала фото дівчина, спростувавши чутки.
Даша Квіткова не вагітна / Скриншот з інстаграму блогерки
Для довідки! Даша Квіткова виховує 4-річного сина Лева від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним.
Квіткову з заручинами вже привітали блогерка Анастасія Скальницька, нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною Володимира Остапчука, співачки ROXOLANA (Роксолана Сирота) та Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Наталка Денисенко, дизайнерка Катерина Сільченко та інші.
Дашу Квіткову привітали з заручинами / Скриншоти з інстаграму блогерки
Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?
Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка ходили у мережі з травня. Тоді інсайдер повідомив виданню РБК-Україна, що вони зустрічаються вже кілька місяців.
Згодом блогерку та футболіста помітили разом на весіллі футболіста Максима Дячука та його коханої Марії. Квіткова також проводжала Бражка на молодіжне Євро-2025 з футболу.
9 липня Володимир привітав Дашу з днем народження та підтвердив, що вони перебувають у стосунках. Відомо, що футболісту вдалося подружитися із сином дівчини.