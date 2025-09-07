Вероятно, некоторые подписчики решили, что Квиткова беременна. Блогер решила не тянуть интригу и ответить на их предположения, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
В Instagram Stories Даша Квиткова опубликовала черно-белую фотографию с предложения. Блогер показывает роскошное обручальное кольцо, которое ей подарил Владимир Бражко, и широко улыбается.
Нет, не беременна,
– лаконично подписала фото девушка, опровергнув слухи.
Даша Квиткова не беременна / Скриншот из инстаграма блогера
Для справки! Даша Квиткова воспитывает 4-летнего сына Льва от брака с телеведущим Никитой Добрыниным.
Квиткову с помолвкой уже поздравили блогер Анастасия Скальницкая, нотариус Кристина Горняк, которая является бывшей женой Владимира Остапчука, певицы ROXOLANA (Роксолана Сирота) и Надя Дорофеева, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Наталья Денисенко, дизайнер Екатерина Сильченко и другие.
Дашу Квиткову поздравили с помолвкой / Скриншоты из инстаграма блогера
Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?
Слухи о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко ходили в сети с мая. Тогда инсайдер сообщил изданию РБК-Украина, что они встречаются уже несколько месяцев.
Впоследствии блогера и футболиста заметили вместе на свадьбе футболиста Максима Дячука и его возлюбленной Марии. Квиткова также провожала Бражко на молодежное Евро-2025 по футболу.
9 июля Владимир поздравил Дашу с днем рождения и подтвердил, что они состоят в отношениях. Известно, что футболисту удалось подружиться с сыном девушки.