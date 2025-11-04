На фоне слухов о женитьбе на Квитковой: Бражко снова показался с обручальным кольцом

Блогерша Даша Квиткова и полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко продолжают подогревать слухи о тайной женитьбе. На новом фото с возлюбленной и ее сыном футболист снова "засветился" с обручальным кольцом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Квитковой. Даша, Владимир и сын блогерши от брака с ведущим Никитой Добрыниным побывали во Львове.

Дашу Квиткову, Владимира Бражка и Льва сфотографировали на одной из улиц Львова. На первом фото футболист нежно целует возлюбленную в лоб и обнимает ее. Рядом стоит сын блогерши, который держит маму за руку.

Даша Квиткова с сыном и Владимиром Бражко / Фото из инстаграма блогерши

На второй фотографии пара обнимается и влюбленно смотрит друг на друга. Лев прижимается к маме, улыбается и смотрит в камеру. На безымянном пальце правой руки Бражко можно заметить обручальное кольцо.

Владимир Бражко засветился с обручальным кольцом / Фото из инстаграма Квитковой

Кстати, на днях полузащитник киевского Динамо опубликовал на своей странице в инстаграме серию фото с матча. На одном из них также виднеется кольцо, которое, вероятно, перемотано пластырем.

Владимир Бражко с кольцом на пальце / Фото из инстаграма футболиста

Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?