На фоні чуток про одруження з Квітковою: Бражко знову показався з обручкою

4 листопада, 15:51
Марія Примич
Основні тези
  • Даша Квіткова та Володимир Бражко підігрівають чутки про таємне одруження.
  • На пальці футболіста Динамо знову помітили обручку.

Блогерка Даша Квіткова і півзахисник київського Динамо Володимир Бражко продовжують підігрівати чутки про таємне одруження. На новому фото з коханою та її сином футболіст знову "засвітився" з обручкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Квіткової. Даша, Володимир і син блогерки від шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним побували у Львові.

Дашу Квіткову, Володимира Бражка і Лева сфотографували на одній з вулиць Львова. На першому фото футболіст ніжно цілує кохану в лоб і обіймає її. Поруч стоїть син блогерки, який тримає маму за руку.

Даша Квіткова з сином і Володимиром Бражком / Фото з інстаграму блогерки

На другій світлині пара обіймається і закохано дивиться одне на одного. Лев притуляється до мами, усміхається і дивиться в камеру. На безіменному пальці правої руки Бражка можна помітити обручку.

Володимир Бражко засвітився з обручкою / Фото з інстаграму Квіткової

До речі, днями півзахисник київського Динамо опублікував на своїй сторінці в інстаграмі серію фото з матчу. На одному з них також видніється каблучка, яка, ймовірно, перемотана пластиром.

Володимир Бражко з обручкою на пальці / Фото з інстаграму футболіста

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?

  • У травні мережею почали ширитися чутки, що Даша Квіткова зустрічається з Володимиром Бражком. Їх, зокрема, неодноразово бачили на публіці разом.

  • 9 липня Володимир привітав Дашу з 27-річчям. Він опублікував миле фото з блогеркою, яке підписав: "З днем народження, моя кохана", тим самим підтвердивши їхні стосунки.

  • У вересні Бражко освідчився Квітковій. ЗМІ писали, що футболіст подарував коханій каблучку від Cartier, вартість якої коливається від 82 до 132 тисяч доларів (залежить від розміру каменю).

  • У жовтня Дашу і Володимира запідозрили у таємному одруженні. Зокрема, на пальці блогерки помітили каблучку, схожу на весільну.

  • Нещодавно Квіткова підігріла чутки, що вийшла заміж за Бражка. Вона показала фото свого закордонного паспорта, де видно напис латиницею, схожий на BRAZHKO. Так, у мережі припустили, що Даша змінила прізвище. 