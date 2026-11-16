Даша Квиткова показала детские фото, на которых она – точная копия своего сына Левчика

Известная украинская блогерша Даша Квиткова показала, как она выглядела в детстве.

Ее подписчики в инстаграме были просто потрясены: оказалось, что 5-летний сын Левчик – точная копия мамы в детстве.

Так, Даша опубликовала детские снимки рядом с недавними, чтобы сравнить, как она изменилась за все эти годы. Пост она подписала словами из известной песни Pink Floyd "Time" – о том, как быстро летит время и как мы даже не замечаем, когда успели вырасти.

В комментариях пользователи отметили, что фирменная улыбка Даши совсем не изменилась. Но больше всего говорили именно о сходстве с сыном от Никиты Добрынина. Люди не скрывали удивления, писали, что мальчик – просто вылитая мама, а на первых фото будто позирует сам Левчик.

Комментарии под постом Даши Квитковой / Скриншот из инстаграма

На милый пост отреагировал и возлюбленный блогерши, футболист Владимир Бражко. Он кратко и очень нежно написал в комментариях:

Моя маленькая,

– оставил комментарий спортсмен и добавил красное сердечко.

Кстати, в конце октября блогер откровенно рассказала о унижениях в прошлых отношениях. Даша призналась, что бывшие избранники доводили ее до слез, а один из них даже воровал у нее большие суммы денег.