Даша Квиткова показала, как жених Бражко проводит время с ее сыном: миловидные фото

Блогер Даша Квиткова после первого брака воспитывает сына Льва. Мальчику удалось найти общий язык с нынешним женихом – футболистом Владимиром Бражко.

Даша Квиткова поделилась трогательным моментом в сториз на своей странице в инстаграме. Блогерша показала, как Владимир Бражко проводил время с ее сыном.

Даша Квиткова опубликовала коллаж из нескольких милых фотографий. На этих снимках Лев обнимает Владимира и весело проводит с ним время.

К слову, на одной из фотографий на правой руке Владимира Бражка виднеется обручальное кольцо. В сети уже длительное время сплетничают об их вероятном бракосочетании, однако информацию до сих пор не подтвердили.



Владимир Бражко с сыном Даши Квитковой / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, ранее Никита Добрынин на ютуб-канале "Радио Люкс" прокомментировал, как относится к нынешнему избраннику Даши Квитковой, своей бывшей жены. Он поделился, что знаком с Владимиром Бражко и они хорошо общаются. Для звездного отца главное, чтобы ребенку было комфортно.

