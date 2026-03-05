Даша Квиткова показала, как жених Бражко проводит время с ее сыном: миловидные фото
- Даша Квиткова поделилась фото, на которых ее сын Лев проводит время с женихом Владимиром Бражко.
- К слову, на руке Владимира заметно обручальное кольцо.
Блогер Даша Квиткова после первого брака воспитывает сына Льва. Мальчику удалось найти общий язык с нынешним женихом – футболистом Владимиром Бражко.
Даша Квиткова поделилась трогательным моментом в сториз на своей странице в инстаграме. Блогерша показала, как Владимир Бражко проводил время с ее сыном.
Даша Квиткова опубликовала коллаж из нескольких милых фотографий. На этих снимках Лев обнимает Владимира и весело проводит с ним время.
К слову, на одной из фотографий на правой руке Владимира Бражка виднеется обручальное кольцо. В сети уже длительное время сплетничают об их вероятном бракосочетании, однако информацию до сих пор не подтвердили.
Владимир Бражко с сыном Даши Квитковой / Фото из инстаграм-сториз
Напомним, ранее Никита Добрынин на ютуб-канале "Радио Люкс" прокомментировал, как относится к нынешнему избраннику Даши Квитковой, своей бывшей жены. Он поделился, что знаком с Владимиром Бражко и они хорошо общаются. Для звездного отца главное, чтобы ребенку было комфортно.
Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко?
- О романе между блогером и футболистом пошли слухи весной 2025 года. Сначала пара скрывала отношения и отказывалась комментировать личную жизнь, но уже в июле Бражко подтвердил их роман, когда публично поздравил Квиткову с днем рождения и признался в чувствах.
- Как стало известно позже, пара познакомилась в одном из заведений. С тех пор у них зародились чувства.
- В начале сентября 2025 Владимир Бражко сделал Даше Квитковой предложение. Интересно, что футболист делал предложение блогеру трижды – Даша хотела убедиться в чувствах мужчины. И в конце концов, согласилась выйти за него замуж.