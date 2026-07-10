Тысячи цветов и 2 кг раков: как Квиткова отпраздновала 28-летие и что ей подарил Бражко

Украинская блогерша Даша Квиткова отпраздновала свое 28-летие. Звезда показала, какой грандиозный сюрприз устроил ей ее муж Владимир Бражко, и поделилась подробностями необычного празднования.

Утро именинницы началось с грандиозного подарка. На своей странице в инстаграме Даша опубликовала фотографии, на которых позирует среди десятков корзин с цветами, красных шариков в форме сердец и большого надувного медведя.

Праздничное утро Квитковой / фото из инстаграма

Помимо роз и эустомий, 24-летний футболист Владимир Бражко порадовал возлюбленную тортом. Его украсили совместные полароидные фото с подписями "Best mom" и "Best wife", а также шутливым текстом:

С каждым годом становишься все красивее. Это вообще законно? С Днем рождения! люблю тебя, жена.

Тортик для Даши / фото из инстаграма

В комментариях под праздничным постом мужчина также оставил лаконичное признание: "Люблю тебя".

Что касается самого формата празднования, то Квиткова отказалась от шумных вечеринок. Блогерша отметила, что хотела провести этот день максимально в тишине. Поэтому после праздничного завтрака вне дома она предпочла домашний уют.

Вернулась домой, переоделась и притащила 2 кг раков. Извиняюсь, кому не ответила – руки были заняты,

– пошутила Даша.

Даша ест раков / фото из инстаграма

Сын звезды также оценил такой нестандартный подход. Левчик с удовольствием помогал маме есть раков и сделал ей "праздничную прическу" с помощью шпилек.

Квиткова с сыном / фото из инстаграма

Как призналась Квиткова, мальчик назвал этот день "суперклассным", с чем она полностью согласилась. Подводя итоги своего праздника, блогерша оставила философскую подпись:

Чем старше я становлюсь, тем больше нравлюсь себе.

Даша Квиткова / фото из инстаграма

Напомним, что в день рождения блогерши ее жених Владимир Бражко показал ранее не публиковавшиеся кадры с Дашей Квитковой.