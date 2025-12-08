Даша Квиткова удивила заявлением о свадьбе: "Есть страх выходить замуж"

В сети долгое время ходили слухи, якобы блогер Даша Квиткова и футболист Владимир Бражко тайно поженились.

На днях инфлюенсерка впервые прокомментировала эту информацию. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Оказывается, Даша и Владимир еще не узаконивали свои отношения, однако Квиткова мечтает о свадьбе. Молодожены еще не обсудили, как будут праздновать, но определились с сезоном – это должно быть теплое время года.

Есть страх что-то публиковать и второй раз выходить замуж. Не потому, что я не люблю, а потому, что люди начинают сравнивать. Это неправильно,

– призналась Даша.

Для справки! Первым мужем блогера был телеведущий Никита Добрынин, с которым они познакомились на съемках шоу "Холостяк" в 2019 году. В 2020 году пара поженилась. Впоследствии у них родился сын Лев, но в 2023 году Даша и Никита развелись.

Женщина также рассказала, что ее "зацепило" во Владимире.

Он больше делал, чем говорил. Показал мне, что ему очень интересна моя жизнь – и не только я, но и мой сын. Они сразу подружились. Я впервые почувствовала, что я за мужчиной, и рядом со мной – сильное плечо,

– поделилась невеста.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко?