Даша Квіткова здивувала заявою про весілля: "Є страх виходити заміж"

У мережі тривалий час ходили чутки, нібито блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Бражко таємно одружилися.

Днями інфлюенсерка вперше прокоментувала цю інформацію. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Виявляється, Даша і Володимир ще не узаконювали свої стосунки, проте Квіткова мріє про весілля. Наречені ще не обговорили, як святкуватимуть, але визначились з сезоном – це має бути тепла пора року.

Є страх щось публікувати і другий раз виходити заміж. Не тому, що я не кохаю, а тому, що люди починають порівнювати. Це неправильно,

– зізналася Даша.

Для довідки! Першим чоловіком блогерки був телеведучий Нікіта Добринін, з яким вони познайомились на зйомках шоу "Холостяк" у 2019 році. У 2020 році пара одружилася. Згодом у них народився син Лев, та у 2023 році Даша і Нікіта розлучилися.

Жінка також розповіла, що її "зачепило" у Володимирі.

Він більше робив, ніж казав. Показав мені, що йому дуже цікаве моє життя – і не тільки я, а й мій син. Вони одразу подружилися. Я вперше відчула, що я за чоловіком, і поруч зі мною – сильне плече,

– поділилась наречена.

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?