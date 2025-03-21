После развода с Добрыниным: стало известно, сменила ли Даша Квиткова фамилию

Развод знаменитостей всегда вызывает множество вопросов, и один из самых интересных – меняет ли женщина фамилию после разрыва отношений. Поклонники Даши Квитковой, которая стала популярной после шоу "Холостяк", долго гадали, вернула ли она свою девичью фамилию после разрыва с Никитой Добрыниным.

Похоже, что ответ на этот вопрос появился благодаря фото знаменитости в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Даши.

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Как известно, Квиткова – это лишь псевдоним Даши, а ее девичья фамилия – Матюнина. После бракосочетания с Никитой Добрыниным, настоящее имя которого Владислав Вакулович, блогерша взяла фамилию мужа и стала Дарьей Вакулович.

Долгое время после развода она не комментировала вопрос о своей фамилии. Однако недавно в инстаграме опубликовала фотографию, на которой можно заметить табличку с именем "Дарья Вакулович".



Даша Квиткова не сменила фамилию после развода с Добрыниным / Фото издания "Униан"

Сама Даша не предоставила никаких официальных комментариев относительно своего решения сохранить фамилию бывшего мужа, но фото дает основания считать, что в документах она до сих пор Вакулович, а не вернулась к фамилии Матюнина.

Для справки! Даша Квиткова и Никита Добрынин развелись в 2023 году. У пары есть общий сын Лев, которому 3 года.

Напомним, недавно Квиткова призналась, встречается ли с кем-то, ведь накануне ходили слухи, что она воссоединилась с Добрыниным.