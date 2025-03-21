Схоже, що відповідь на це питання з'явилася завдяки фото знаменитості в соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Даші.

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Як відомо, Квіткова – це лише псевдонім Даші, а її дівоче прізвище – Матюніна. Після одруження з Нікітою Добриніним, справжнє ім'я якого Владислав Вакулович, блогерка взяла прізвище чоловіка та стала Дар'єю Вакулович.

Тривалий час після розлучення вона не коментувала питання щодо свого прізвища. Однак нещодавно в інстаграмі опублікувала фотографію, на якій можна помітити табличку з іменем "Дар'я Вакулович".



Даша Квіткова не змінила прізвище після розлучення з Добриніним / Фото видання "Уніан"

Сама Даша не надала жодних офіційних коментарів щодо свого рішення зберегти прізвище колишнього чоловіка, але фото дає підстави вважати, що в документах вона й досі Вакулович, а не повернулася до прізвища Матюніна.

Для довідки! Даша Квіткова і Нікіта Добринін розлучилися у 2023 році. У пари є спільний син Лев, якому 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно Квіткова зізналася, чи зустрічається з кимось, адже напередодні ходили чутки, що вона возз'єдналася з Добриніним.