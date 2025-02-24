Знаменитість наголосила, що "щаслива і в неї все добре". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Квіткової.

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Так, нещодавно Даша відповідала на запитання від своїх підписників в інстаграмі. Серед найпоширеніших були про стосунки знаменитості.

Я дуже не хочу розкидатись словами, але все, що вам потрібно зараз знати – це те, що я щаслива і в мене все добре. У мене були різні етапи й ситуації за цей час, але вони не вартують уваги. Я обов'язково "щось" розкажу, коли мені дійсно буде, що розповісти,

– наголосила інфлюенсерка.



Даша Квіткова висловилась про те, чи перебуває зараз у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у 2023 році Даша Квіткова розлучилася з ведучим Нікітою Добриніним, від якого народила сина Лева. Днями блогерка зізналася, чи готова зійтися з колишнім чоловіком.