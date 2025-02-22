Багато хто з них пережив складні стосунки, після яких довелося переосмислювати своє ставлення до кохання та партнерства. Show 24 зібрав історії найвідоміших холостячок українського шоубізу.

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Анна Трінчер

За останні роки 23-річна співачка пережила дві травмуючі події: розлучення та аб'юзивні стосунки. Нині артистка свідомо утримується від побачень, але не закриває своє серце від нових можливостей.

Я більше не боюся самотності, адже вона стала для мене часом зростання та самопізнання. Тепер я знаю, що стосунки мають доповнювати життя, а не ставати його центром, і що справжня гармонія можлива лише тоді, коли обидва партнери готові працювати над собою та над своїм зв'язком,

– підкреслила співачка.

Даша Квіткова

Перемога в шоу "Холостяк" у 2019 році, романтичне весілля з Нікітою Добриніним у 2020-му, народження сина Лева – все було наче в казці. Проте на початку 2023 року Даша та Нікіта оголосили про розлучення. Водночас колишні партнери зберегли дружні стосунки заради сина.

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Після розлучення особисте життя Даші стало об'єктом постійних спекуляцій. Їй приписували романи з продюсером Євгеном Таллером, Михайлом Заливакою та засновником телеграм-каналу "Труха" Максимом Лавриненком. Сама блогерка зізнається – були спроби побудувати нові стосунки, але вони виявилися невдалими. Часто чоловіки або намагалися використати її популярність, або не відповідали її прагненню до постійного розвитку.

Ксенія Мішина

Акторка пережила складний шлях в особистому житті. Її перші серйозні стосунки були токсичними, вагітність від Олександра завершилася розривом ще до народження сина Платона. Участь у "Холостячці" та річні стосунки з переможцем шоу Олександром Еллертом також не принесли щастя. У мережі знаменитості приписують різні романи, проте поки вона ні з ким не підтвердила романтичні стосунки.

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Наразі Ксенія перебуває за кордоном, де проводить час зі своїм сином Платоном.

Злата Огнєвіч

У 2016 році співачка розірвала стосунки з коханим, з яким планувала весілля. Постійні емоційні конфлікти зруйнували їхні плани на спільне майбутнє. Згодом виконавиця не надто афішувала подробиці про особисте життя, проте у 2020 році спробувала знайти кохання на шоу "Холостячка". Водночас це також завершилася розчаруванням – стосунки Злати з переможцем Андрієм Задворним не склалися через відсутність взаємних почуттів. Тепер співачка відверто говорить про своє бажання створити сім'ю, не виключаючи навіть можливість усиновлення дитини.

Мішель Андраде

Ще одна зіркова "холостячка" Мішель Андраде має за плечима п'ятирічні стосунки з Нікітою Ломакіним та півторарічний роман з чоловіком, старшим за неї на 15 років. Співачка відверто зізнається, що сама злякалася серйозності останніх стосунків, хоча й не виключає можливості їх відновлення в майбутньому.

У майбутньому, можливо, я б хотіла повернутися до цих стосунків. Побачимо. Я сумую за ним. Зараз я не в пошуку чоловіка, але зараз я розумію, які чоловіки мені подобаються і в яких стосунках мені б хотілося бути,

– розповідала артистка.

Тіна Кароль

Особлива історія у Тіни Кароль. Після смерті чоловіка Євгена Огіра у 2013 році співачка так і не побудувала нових серйозних стосунків. Екранний роман з Даном Баланом на "Голосі країни" залишився лише частиною шоу. Нещодавні чутки про стосунки з Юрієм Арошидзе артистка спростувала з властивою їй елегантністю, жартома зазначивши, що "в Дії не бачила, все підробка".

Так, пройшовши через складні стосунки, розлучення та розчарування, зірки демонструють, що статус "холостячки" – це далеко не вирок, а можливість для самопізнання та особистісного зростання. Вони не поспішають у нові стосунки, розуміючи, що справжнє щастя починається з гармонії із собою.