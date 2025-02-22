Многие из них пережили сложные отношения, после которых пришлось переосмысливать свое отношение к любви и партнерству. Show 24 собрал истории самых известных холостячек украинского шоубиза.

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Анна Тринчер

За последние годы 23-летняя певица пережила два травмирующих события: развод и абьюзивные отношения. Сейчас артистка сознательно воздерживается от свиданий, но не закрывает свое сердце от новых возможностей.

Я больше не боюсь одиночества, ведь оно стало для меня временем роста и самопознания. Теперь я знаю, что отношения должны дополнять жизнь, а не становиться его центром, и что настоящая гармония возможна только тогда, когда оба партнера готовы работать над собой и над своей связью,

– подчеркнула певица.

Даша Квиткова

Победа в шоу "Холостяк" в 2019 году, романтическая свадьба с Никитой Добрыниным в 2020-м, рождение сына Льва – все было как в сказке. Однако в начале 2023 года Даша и Никита объявили о разводе. В то же время бывшие партнеры сохранили дружеские отношения ради сына.

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После развода личная жизнь Даши стала объектом постоянных спекуляций. Ей приписывали романы с продюсером Евгением Таллером, Михаилом Заливакой и основателем телеграм-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Сама блогер признается – были попытки построить новые отношения, но они оказались неудачными. Часто мужчины или пытались использовать ее популярность, или не соответствовали ее стремлению к постоянному развитию.

Ксения Мишина

Актриса пережила сложный путь в личной жизни. Ее первые серьезные отношения были токсичными, беременность от Александра завершилась разрывом еще до рождения сына Платона. Участие в "Холостячке" и годовые отношения с победителем шоу Александром Эллертом также не принесли счастья. В сети знаменитости приписывают различные романы, однако пока она ни с кем не подтвердила романтические отношения.

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Сейчас Ксения находится за границей, где проводит время со своим сыном Платоном.

Злата Огневич

В 2016 году певица разорвала отношения с возлюбленным, с которым планировала свадьбу. Постоянные эмоциональные конфликты разрушили их планы на совместное будущее. Потом исполнительница не слишком афишировала подробности о личной жизни, однако в 2020 году попыталась найти любовь на шоу "Холостячка". В то же время это также завершилась разочарованием – отношения Златы с победителем Андреем Задворным не сложились из-за отсутствия взаимных чувств. Теперь певица откровенно говорит о своем желании создать семью, не исключая даже возможность усыновления ребенка.

Мишель Андраде

Еще одна звездная "холостячка" Мишель Андраде имеет за плечами пятилетние отношения с Никитой Ломакиным и полуторагодичный роман с мужчиной, старше ее на 15 лет. Певица откровенно признается, что сама испугалась серьезности последних отношений, хотя и не исключает возможности их восстановления в будущем.

В будущем, возможно, я бы хотела вернуться к этим отношениям. Посмотрим. Я скучаю по нему. Сейчас я не в поиске мужчины, но сейчас я понимаю, какие мужчины мне нравятся и в каких отношениях мне бы хотелось быть,

– рассказывала артистка.

Тина Кароль

Особая история у Тины Кароль. После смерти мужа Евгения Огира в 2013 году певица так и не построила новых серьезных отношений. Экранный роман с Даном Баланом на "Голосе страны" остался лишь частью шоу. Недавние слухи об отношениях с Юрием Арошидзе артистка опровергла со свойственной ей элегантностью, в шутку отметив, что "в Дии не видела, все подделка".

Так, пройдя через сложные отношения, разводы и разочарования, звезды демонстрируют, что статус "холостячки" – это далеко не приговор, а возможность для самопознания и личностного роста. Они не спешат в новые отношения, понимая, что настоящее счастье начинается с гармонии с собой.