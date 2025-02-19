Теперь блогерша прокомментировала публикацию своего бывшего мужа о втором шансе в отношениях. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.
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Даша Квиткова призналась, готова ли сойтись с Никитой Добрыниным.
Ох, на самом деле трудный вопрос. Не хочу говорить слово "никогда", ведь никогда не говори "никогда". Никита где-то прав, что некоторым отношениям все же нужно дать второй шанс и посмотреть, что из этого получится. Но есть отношения, которые завершаются раз и навсегда. Ты не хочешь, туда возвращаться, потому что понимаешь: тебе лучше без них одной. Честно, я не знаю, что будет в будущем, но сейчас не рассматриваю, что эти отношения могут вернуться. Никита, думаю, тоже так считает. Мне кажется, он писал о других отношениях,
– объяснила блогерша.
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Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина
- Пара познакомилась на съемках шоу "Холостяк" в 2019 году, где Квиткова стала победительницей. После свадьбы в 2020 году у супругов родился сын Лев. Однако в начале 2023 года пара объявила о разводе, который официально оформила в июне того же года.
- Несмотря на расторжение брака, Квиткова и Добрынин продолжают вместе воспитывать сына и поддерживают хорошие взаимоотношения.