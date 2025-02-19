Об этом выступлении группы стало известно благодаря кадрам, опубликованным в социальных сетях, пишет Show 24.

Не пропустите Грозило 24 года заключения: завершился суд по делу о стрельбе, связанной с A$AP Rocky

Так, организаторы мероприятия – основатель и генеральный директор французского Forbes Доминик Буссо и его бизнес-партнер Эльвира Гаврилова – поделились фото и видео с события, выразив благодарность The HARDKISS за выступление в своем посте.

Другие посетители мероприятия тоже делились кадрами. В частности, на одном из таких видео в инстаграм-сторис можно увидеть само выступление Юлии Саниной и ее мужа Валерия Бебко.



Юлия Санина с мужем выступили за границей / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, ведущим вечера был известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. На событие он пришел вместе со своей женой Инной, где они пообщались с Мэй Маск и показали фото в инстаграме.

В то же время Юлия Санина и Валерий Бебко ничего в соцсетях не публиковали.

К теме После критики из-за отдыха за границей: Санина рассекретила, как ее муж уехал из Украины

Заметим, это выступление The HARDKISS состоялось на фоне недавнего заявления группы об отмене концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве. По словам музыкантов, концерт пришлось отменить из-за военного положения и потерю актуальности события.

К тому же тогда в The HARDKISS сообщили, что в этом году артисты не планируют концертных туров ни в Украине, ни за рубежом.