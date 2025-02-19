Про цей виступ гурту стало відомо завдяки кадрам, опублікованим у соціальних мережах, пише Show 24.

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Так, організатори заходу – засновник і генеральний директор французького Forbes Домінік Буссо та його бізнес-партнерка Ельвіра Гаврилова – поділилися фото та відео з події, висловивши подяку The HARDKISS за виступ у своєму дописі.

Інші відвідувачі заходу теж ділилися кадрами. Зокрема, на одному з таких відео в інстаграм-сторіс можна побачити сам виступ Юлії Саніної та її чоловіка Валерія Бебка.



Юлія Саніна з чоловіком виступили за кордоном / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, ведучим вечора був відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко. На подію він завітав разом зі своєю дружиною Інною, де вони поспілкувалися з Мей Маск та показали фото в інстаграмі.

Водночас Юлія Саніна та Валерій Бебко нічого в соцмережах не публікували.

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Зауважимо, цей виступ The HARDKISS відбувся на тлі нещодавньої заяви гурту про скасування концерту на НСК "Олімпійський" у Києві. За словами музикантів, концерт довелося скасувати через воєнний стан, стадіон, що не працює, та втрату актуальності події.

До того ж тоді у The HARDKISS повідомили, що цього року артисти не планують концертних турів ані в Україні, ані за кордоном.