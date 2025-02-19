Стало известно, как жена певца Рианна отреагировала на вынесенный судом приговор. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Associated Press.
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Так, после рассмотрения всех обстоятельств дела судья снял все обвинения с A$AP Rocky, признав рэпера невиновным в инкриминируемом преступлении.
На судебном заседании рэпера поддерживали его возлюбленная – всемирно известная певица Рианна, а также мать и сестра. После снятия всех обвинений A$AP Rocky эмоционально обнял родных, а Рианна не смогла сдержать слез.
Спасибо вам, что спасли мне жизнь,
– сказал артист после оглашения оправдательного приговора.
В чем именно обвиняли A$AP Rocky
- В апреле 2022 года репера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса. Его обвинили в стрельбе, которая произошла в Голливуде 6 ноября 2021 года. По версии прокуратуры, репер выстрелил в своего друга детства Терелла Эфрона, ранив ему пальцы.
- A$AP Rocky отрицал обвинения. По его словам, во время ссоры с Эфроном он действительно достал оружие для самозащиты, но оно было бутафорским и заряжено холостыми патронами.