Стало известно, как жена певца Рианна отреагировала на вынесенный судом приговор. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Associated Press.

Не пропустите Известный дизайнер Валерия Гузема поразила сеть известием о третьей беременности

Так, после рассмотрения всех обстоятельств дела судья снял все обвинения с A$AP Rocky, признав рэпера невиновным в инкриминируемом преступлении.

На судебном заседании рэпера поддерживали его возлюбленная – всемирно известная певица Рианна, а также мать и сестра. После снятия всех обвинений A$AP Rocky эмоционально обнял родных, а Рианна не смогла сдержать слез.

Спасибо вам, что спасли мне жизнь,

– сказал артист после оглашения оправдательного приговора.

В чем именно обвиняли A$AP Rocky