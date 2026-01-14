Температура 39, – Даша Квиткова обеспокоила новостью о болезни 4-летнего сына

Украинская блогерша Даша Квиткова обеспокоила поклонников тревожными новостями. Она сообщила о болезни 4-летнего сына.

В частности, инфлюенсерка рассекретила симптомы, которые имеет маленький Лев. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Квитковой.

Пока офлайн отпуск проходит так: температура 39, ингаляции и кашель,

– отметила Даша.

Также она показала фото сына, который проходит лечение и находится в постели.

Даша Квиткова сообщила о болезни сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Даши Квитковой?