14 января, 14:56
Температура 39, – Даша Квиткова обеспокоила новостью о болезни 4-летнего сына
Основні тези
- Украинский блогер Даша Квиткова сообщила, что ее 4-летний сын Лев имеет температуру 39, кашель и проходит лечение.
- Лев родился в 2021 году в отношениях с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым Квиткова развелась в начале 2023 года, но они остались в хороших отношениях.
Украинская блогерша Даша Квиткова обеспокоила поклонников тревожными новостями. Она сообщила о болезни 4-летнего сына.
В частности, инфлюенсерка рассекретила симптомы, которые имеет маленький Лев. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Квитковой.
Пока офлайн отпуск проходит так: температура 39, ингаляции и кашель,
– отметила Даша.
Также она показала фото сына, который проходит лечение и находится в постели.
Что известно о сыне Даши Квитковой?
- Льва инфлюенсер родила в отношениях с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым в 2019 году познакомилась благодаря проекту "Холостяк".
- Их сын появился на свет в июле 2021 года.
- В начале 2023 года Квиткова и Добрынин объявили о разводе.
- После разрыва Даша и Никита остались в хороших отношениях и совместно воспитывают Льва. В частности, Новый год бывшие супруги праздновали вместе.
- Заметим, что Квиткова помолвлена с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. Мужчина, учитывая фото и видео в соцсетях, прекрасно ладит с сыном любимой. Они часто вместе со Львом проводят время.