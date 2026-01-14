14 січня, 14:56
Температура 39, – Даша Квіткова занепокоїла новиною про хворобу 4-річного сина
Основні тези
- Українська блогерка Даша Квіткова повідомила, що її 4-річний син Лев має температуру 39, кашель і проходить лікування.
- Лев народився у 2021 році у стосунках із телеведучим Нікітою Добриніним, з яким Квіткова розлучилася на початку 2023 року, але вони залишились у гарних стосунках.
Українська блогерка Даша Квіткова занепокоїла шанувальників тривожними новинами. Вона повідомила про хворобу 4-річного сина.
Зокрема, інфлюенсерка розсекретила симптоми, які має маленький Лев. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Квіткової.
Поки офлайн відпустка минає так: температура 39, інгаляції та кашель,
– зазначила Даша.
Також вона показала фото сина, який проходить лікування та перебуває в ліжку.
Що відомо про сина Даші Квіткової?
- Лева інфлюенсерка народила у стосунках із телеведучим Нікітою Добриніним, з яким у 2019 році познайомилась завдяки проєкту "Холостяк".
- Їхній син з'явився на світ у липні 2021 року.
- На початку 2023 року Квіткова і Добринін оголосили про розлучення.
- Після розриву Даша та Нікіта залишились в гарних стосунках і спільно виховують Лева. Зокрема, Новий рік колишнє подружжя святкувало разом.
- Зауважимо, що Квіткова заручена з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком. Чоловік, з огляду на фото та відео в соцмережах, чудово ладнає з сином коханої. Вони часто разом з Левом проводять час.