Зокрема, інфлюенсерка розсекретила симптоми, які має маленький Лев. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Квіткової.

Поки офлайн відпустка минає так: температура 39, інгаляції та кашель,
– зазначила Даша.

Також вона показала фото сина, який проходить лікування та перебуває в ліжку.

Даша Квіткова повідомила про хворобу сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Даші Квіткової?

  • Лева інфлюенсерка народила у стосунках із телеведучим Нікітою Добриніним, з яким у 2019 році познайомилась завдяки проєкту "Холостяк".
  • Їхній син з'явився на світ у липні 2021 року.
  • На початку 2023 року Квіткова і Добринін оголосили про розлучення.
  • Після розриву Даша та Нікіта залишились в гарних стосунках і спільно виховують Лева. Зокрема, Новий рік колишнє подружжя святкувало разом.
  • Зауважимо, що Квіткова заручена з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком. Чоловік, з огляду на фото та відео в соцмережах, чудово ладнає з сином коханої. Вони часто разом з Левом проводять час.