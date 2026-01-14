Зокрема, інфлюенсерка розсекретила симптоми, які має маленький Лев. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Квіткової.

Поки офлайн відпустка минає так: температура 39, інгаляції та кашель,

– зазначила Даша.

Також вона показала фото сина, який проходить лікування та перебуває в ліжку.

Даша Квіткова повідомила про хворобу сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Даші Квіткової?