Даша Квиткова и Владимир Бражко тайно поженились: как прошла их свадьба

28 июня блогерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко объявили о своей свадьбе. На самом деле влюбленные поженились ещё 11 июня, однако почти три недели держали это событие в секрете.

Как только пара поделилась фотографиями, новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Внимание пользователей привлекло не только само свадебное торжество, но и его эстетика: съемка в стиле пленочной фотографии, минималистичное оформление церемонии и, конечно же, образы молодоженов. Подробнее обо всём этом – далее в материале 24 Канала.

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Где прошла свадьба Даши Квитковой и Владимира Бражко?

Праздник состоялся на территории загородного комплекса под Киевом. Церемонию оформили в минималистичном стиле: белый ковер вел к арке из драпированной ткани, сквозь которую открывался вид на озеро и деревья. Пол, декор и места для гостей были выполнены в белом цвете, без лишних деталей.

Кадры со свадьбы Даши Квитковой и Владимира Бражка / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, вечером, когда стемнело, на белую тканевую завесу (ту самую, что служила фоном для дневной церемонии) проецировали черно-белые снимки молодоженов. Сверху светилась неоновая надпись "Даша + Вова".

Свадьба Даши Квитковой и Владимира Бражка / Фото из Instagram Тани Парфилевой

Банкетный стол украсили белыми эустомами и тонкими свечами.

Банкетный стол на свадьбе Даши Квитковой и Владимира Бражка / Скриншот из Instagram-сторис

При этом для гостей был выбран необычный дресс-код – все были одеты в чёрное, что создало эффектный контраст с полностью белым оформлением церемонии.

Кто был среди гостей?

На празднике собрались родные, друзья и коллеги молодоженов. Среди гостей были продюсер группы TVORCHI Петр Заставный с женой Алиной Френдий, бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина, продюсер Евгений Таллер, владельцы бренда CHER'17 Татьяна Парфильева и Иван Кришталь, а также блогер и флористка Анастасия Скальницкая.

Гости на свадьбе Квитковой и Бражка / Фото из Instagram

Особую миссию во время церемонии выполнил сын Даши Лев – именно он принёс молодожёнам обручальные кольца.

Владимир Бражко, Даша Квиткова и её сын Лев / Фото из Instagram блогерши

Из интересного – для гостей также установили фотобудку, где каждый мог сделать снимок на память.

Фото Даши Квитковой с любимым, сделанные на свадьбе / Кадры из Instagram блогерши

Свадебные образы Даши Квитковой и Владимира Бражко

Особое внимание в соцсетях привлекли свадебные образы Даши Квитковой. Для своего особенного дня блогерша выбрала сразу два платья украинского бренда Milla Nova. Во время церемонии она появилась в кружевном платье с длинным шлейфом, которое дополнили легкие локоны, колье на шее и каплевидные серьги. Впоследствии Даша сменила наряд на короткое платье, украшенное пайетками, а также элегантный пучок, кулон и лаконичные серьги.

Владимир Бражко и Даша Квиткова / Фото из Instagram блогерши

Владимир Бражко также сменил два образа. Для церемонии он выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой, а во время празднования переоделся в черную рубашку с коротким рукавом, черные брюки и оставил галстук-бабочку.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / Фото из Instagram группы TVORCHI

Кто организовал праздник и какая музыка звучала?

Организацией свадьбы Даши Квитковой и Владимира Бражко занималось агентство Keller PR & Events. Ведущими стали Татьяна Читата и Иван Заец, а за музыку на торжестве отвечали группа TVORCHI и бенд SAVOIA JAZZ.

Ведущие и музыканты на свадьбе Даши Квитковой и Владимира Бражко / Фото из Instagram

Атмосферу праздника дополнил специально подобранный плейлист. Для молодоженов и гостей звучали Marry You Бруно Марса, Ordinary Алекса Уоррена, Experience Людовико Эйнауди, Believe группы TVORCHI, Cause You Are Young C.C. Catch, а также итальянские хиты Sarà Perché Ti Amo, Felicità, Volare и другие.

Песни со свадьбы Даши Квитковой и Владимира Бражка / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, накануне наша редакция опубликовала подробный материал с историей любви Даши Квитковой и Владимира Бражка.