В роскошном платье украинского бренда: Даша Квиткова дебютировала на красной дорожке в Каннах

Известная украинская инфлюенсер Даша Квиткова впервые появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Для своего дебюта она выбрала роскошное платье украинского бренда за более 50 тысяч гривен. Фото с фестиваля и свои эмоции от события Даша опубликовала в инстаграме.

Вас также может заинтересовать Золотой трезубец и казацкие мотивы: Усик вышел на дуэли взглядов с Верховеном в знаковом образе

На красную дорожку в Каннах Квиткова надела платье Chandelle от UMAHANOVA. На официальном сайте его стоимость составляет 52 тысяч гривен.

Наряд имеет расклешенный силуэт, асимметричный подол и разрез на ноге. Особенностью платья являются объемные бока, открытая спина и эффектный шлейф. К тому же оно имеет корсетные боковые вставки, украшено ручной вышивкой и стеклярусом. Сзади есть съемные "хвосты" в стиле платья-смокинга – их можно оставить или снять в зависимости от настроения или формата события.

Платье Chandelle от UMAHANOVA / Скриншот с сайта бренда

Кстати, Даша рассказала, что платье перевозили в специальном пластиковом боксе, чтобы бока не поломались.

Даша Квиткова рассказала, как перевозили ее платье для Каннского фестиваля / Скриншот из инстаграм-сторис

Не щипай меня, я не хочу просыпаться,

– эмоционально написала Квиткова под публикацией о своем дебюте в Каннах.

Известно, что блогерша посетила кинофестиваль по приглашению французского парфюмерного бренда KILIAN PARIS. К слову, в прошлом году по приглашению этого же бренда гостьей фестиваля была блогерша Анна Притула.

Кто еще из украинских звезд побывал на 79-м Каннском кинофестивале?

Среди гостей фестиваля – украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Она в инстаграме поделилась, что это уже ее 21-й Каннский кинофестиваль. Второй год подряд Осадчая ведет благотворительное украинское событие в рамках фестиваля. Для красной дорожки ведущая выбрала эффектное платье-русалку от украинского бренда BALYKINA.

Также на Каннский кинофестиваль приехала украинская актриса Анастасия Пустовит. Она исполнила одну из главных ролей в фильме "Весна" режиссера Ростислава Кирпиченко, премьера которого состоялась в рамках фестиваля. Кадрами с события блогерша поделилась в своем инстаграме.

Кроме того, в Каннах появился украинский режиссер Мстислав Чернов. В этом году он возглавил жюри премии за лучший документальный фильм "Золотой глаз" (L'OEil d'Or) на Каннском кинофестивале.