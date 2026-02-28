Певица Даша Майорова перенесла операцию и показала фото из больницы
- Певица Даша Майорова перенесла операцию по удалению опухоли.
- Майорова посоветовала своим поклонникам регулярно делать УЗИ груди и полный медицинский чекап.
У украинской певицы Даши Майоровой недавно обнаружили опухоль в груди. Звезда сообщила, что уже перенесла операцию.
Даше Майоровой удалили опухоль. Она поделилась фото из больничной палаты на на своей странице в инстаграм-сториз.
Певица сообщила об успешной операции. Со временем она сможет вернуться к активности и продолжит заниматься карьерой.
Даша Майорова перенесла операцию / Фото из инстаграм-сториз
Даша Майорова также обратилась с важным советом к поклонникам.
Раз в год делайте УЗИ груди. И вообще – полный чекап. В наших стрессовых реалиях я бы вообще каждый день просвечивалась бы с ног до головы. На день рождения приобрету аппарат УЗИ. Ребята, вас тоже это касается,
– написала певица.
Даша Майорова перенесла операцию / Фото из инстаграм-сториз
Отметим, в ноябре 2025 года победитель "Шанса" Павел Табаков в интервью программе "Балючі теми" признался, что у него диагностировали рак лимфатической системы. Певец прошел лечение, но сейчас он должен регулярно проходить проверки.
Что известно о Даше Майоровой?
- Даша Майорова – известная украинская блогерша и певица. Она родом из Кременчуга. Свой путь Даша начала с блога, где рассказывала о красоте и делала креативные макияжи. Особую популярность она получила в тиктоке.
- Впоследствии Даша Майорова начала развиваться как певица. Благодаря фан-базе ее песни быстро становились популярными в тиктоке. Артистку знают за треки "Незаменимых", "Кто она такая", "Твои тату" и другие.
- В начале февраля Даша Майорова сообщила, что в ее груди обнаружили опухоль. Она выросла до 2 сантиметров. Певица уточнила, что образование доброкачественное – то есть она не болеет раком.