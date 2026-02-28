Певица Даша Майорова перенесла операцию и показала фото из больницы

У украинской певицы Даши Майоровой недавно обнаружили опухоль в груди. Звезда сообщила, что уже перенесла операцию.

Даше Майоровой удалили опухоль. Она поделилась фото из больничной палаты на на своей странице в инстаграм-сториз.

Певица сообщила об успешной операции. Со временем она сможет вернуться к активности и продолжит заниматься карьерой.



Даша Майорова перенесла операцию / Фото из инстаграм-сториз

Даша Майорова также обратилась с важным советом к поклонникам.

Раз в год делайте УЗИ груди. И вообще – полный чекап. В наших стрессовых реалиях я бы вообще каждый день просвечивалась бы с ног до головы. На день рождения приобрету аппарат УЗИ. Ребята, вас тоже это касается,

– написала певица.



Отметим, в ноябре 2025 года победитель "Шанса" Павел Табаков в интервью программе "Балючі теми" признался, что у него диагностировали рак лимфатической системы. Певец прошел лечение, но сейчас он должен регулярно проходить проверки.

Что известно о Даше Майоровой?