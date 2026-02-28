Даші Майоровій видалили пухлину. Вона поділилась фото з лікарняної палати на своїй сторінці в інстаграм-сторіз.
До слова Блогерка Дар'я Лісіч звинуватила Вадима Олійника у "підставі" через рекламу казино
Співачка повідомила про успішну операцію. З часом вона зможе повернутися до активності і продовжить займатися кар'єрою.
Даша Майорова перенесла операцію / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Майорова також звернулась з важливою порадою до прихильників.
Раз у рік робіть УЗД грудей. Та й загалом – повний чекап. У наших стресових реаліях я б узагалі кожен день просвічувалась би з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується,
– написала співачка.
Даша Майорова перенесла операцію / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, у листопаді 2025 року переможець "Шансу" Павло Табаков в інтерв'ю програмі "Балючі теми" зізнався, що у нього діагностували рак лімфатичної системи. Співак пройшов лікування, але зараз він має регулярно проходити перевірки.
Що відомо про Дашу Майорову?
- Даша Майорова – відома українська блогерка та співачка. Вона родом з Кременчука. Свій шлях Даша розпочала з блогу, де розповідала про красу й робила креативні макіяжі. Особливу популярність вона здобула у тіктоці.
- Згодом Даша Майорова почала розвиватися як співачка. Завдяки фан-базі її пісні швидко ставали популярними в тіктоці. Артистку знають за треки "Незамінних", "Хто вона така", "Твої тату" й інші.
- На початку лютого Даша Майорова повідомила, що в її грудях виявили пухлину. Вона виросла до 2 сантиметрів. Співачка уточнила, що утворювання доброякісне – тобто вона не хворіє на рак.