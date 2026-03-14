До того ж зворушливо до неї звернувся. Пост співак опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
На фото можна побачити Віктора з дружиною Тетяною та донькою Євою. Дівчата позують в білих сукнях, а Бронюк – в синіх футболці та штанах. Артист зазначив, що дуже пишається донькою та завжди готовий підтримати її у всьому.
З 17-річчям, донечко! Нехай твої 17 будуть найщасливіші і найказковіші. Це неповторний вік насолоджуватися життям, пізнавати світ і знаходити своє особливе місце у ньому. Євуся, сміливо втілюй все-все, чого бажаєш. Впевнено йди до своїх мрій. Скорюй світ і завжди май поруч вірних, добрих і таких же світлих, відкритих, цілеспрямованих і гідних людей, як ти,
– написав зірковий батько.
До речі, зі сторіс Єви в інстаграм відомо, що зараз дівчина перебуває в Парижі. Ймовірно, саме там вона й святкуватиме свій день народження.
Що відомо про дітей Віктора Бронюка?
- Донька співака навчається у Вінницькому фаховому педагогічному коледжі за спеціальністю "англійська мова, англійська література та викладацька діяльність".
- Його син Данило навчається у Подільському ліцеї з IT-напрямком. Про це фронтмен ТІК розповідав у коментарі в програмі "Тур зірками". У жовтні 2025 року хлопцю виповнилося 15 років.
- До речі, 12 липня минулого року Віктор Бронюк разом із дружиною Тетяною відзначив 16-ту річницю шлюбу.