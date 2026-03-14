К тому же трогательно к ней обратился. Пост певец опубликовал на своей странице в инстаграме.
На фото можно увидеть Виктора с женой Татьяной и дочерью Евой. Девушки позируют в белых платьях, а Бронюк – в синих футболке и штанах. Артист отметил, что очень гордится дочерью и всегда готов поддержать ее во всем.
С 17-летием, доченька! Пусть твои 17 будут самые счастливые и самые сказочные. Это неповторимый возраст наслаждаться жизнью, познавать мир и находить свое особое место в нем. Евуся, смело воплощай все-все, чего желаешь. Уверенно иди к своим мечтам. Покоряй мир и всегда имей рядом верных, добрых и таких же светлых, открытых, целеустремленных и достойных людей, как ты,
– написал звездный отец.
Кстати, из сторис Евы в инстаграм известно, что сейчас девушка находится в Париже. Вероятно, именно там она и будет праздновать свой день рождения.
Что известно о детях Виктора Бронюка?
- Дочь певца учится в Винницком профессиональном педагогическом колледже по специальности "английский язык, английская литература и преподавательская деятельность".
- Его сын Даниил учится в Подольском лицее с IT-направлением. Об этом фронтмен ТИК рассказывал в комментарии в программе "Тур по звездам". В октябре 2025 года парню исполнилось 15 лет.
- Кстати, 12 июля прошлого года Виктор Бронюк вместе с женой Татьяной отметил 16-ю годовщину брака.