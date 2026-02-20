Однак після виходу випуску на ютуб блогерка заявила, що її "підставили". Детально про цей інцидент вона написала на своїй сторінці в Threads.

Так, у перші секунди відео за участі Дар'ї Лісіч з'явилася реклама онлайн-казино, хоча у версії, яку їй надсилали на погодження, цієї вставки не було. Поетеса зазначила, що раніше дивилася лише один випуск шоу і тоді не бачила реклами азартних ігор. Вона емоційно відреагувала на ситуацію.

Ти (Вадим Олыйник, – 24 Канал) мене підставив і використав як інструмент для створення продукту, який заробляє дурними грошима на хворих людях… Це їб*на ху*ня і болюча тема для країни – лудоманія. Це підстава якась,

– обурилася інфлюенсерка.

Дар'я Лісіч додала, що відомим людям часто пропонують великі гонорари за інтеграцію казино, але частина медійників свідомо відмовляється від такої співпраці через репутаційні ризики.

Я впевнена, що хоча б раз кожному з зірок пропонували десятки тисяч доларів (а саме стільки це і коштує) за інтеграцію казино. І ніхто з порядних людей ці гроші не бере, бо не хочуть маратися об цю тему навіть за великий куш. Усі, хто це робить, одразу вважається дніщем в шоубізі і їх обходять десятою дорогою, бо ми усі їб*шимо, стараємося, експериментуємо, а хтось просто наварюється на людях з залежностями,

– написала блогерка.

І додала, що після цієї публікації Вадим Олійник заблокував її в соцмережах, а також блокує інших користувачів, які критикують його.

Блогерка Дар'я Лісіч звинуватила Вадима Олійника в підставі / Скриншот з Threads

Що про інцидент сказав Вадим Олійник?

Ведучий прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Threads. Без прямих пояснень він написав: "Якби я рекламував усе, що мені приписують – жив би на особистому острові".

Також Олійник закликав підписників залишати в коментарях посилання на благодійні збори.

Вадим Олійник прокоментував скандал з Дар'єю Лісіч / Скриншот з Threads

На це Лісіч відповіла, що такий вчинок не може бути виправданням репутаційних рішень.

Збори – не покарання за медійний факап, не плямовивідник, це – ознака небайдужості та співпраці з військовими. Є ютуб канали, у яких хронометраж реклами зборів такий самий, як в тебе – реклами казино. І вони якось фінансово існують. Я розумію, що немає "поганих" донатів – усі гроші зараз треба. Але, пліз, відділяй мух від котлет,

– написала блогерка.

Дар'я Лісіч прокоментувала допис Вадима Олійника / Скриншот з Threads

