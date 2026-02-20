Виконавиця вперше розповіла подробиці про стосунки з чоловіком. Про це Лілія Сандулеса сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Rostyslove Production.
Як виявилося, співачка вийшла заміж ще 3 роки тому і про це знали лише рідні та друзів.
Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в ютубі – він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так,
– сказала Сандулеса.
67-річна артистка зазначила, що її обранець трохи старший за неї. Поруч із ним вона передусім відчуває себе жінкою і щиро вдячна Богові за зустріч із цією людиною.
Інтерв'ю з Лілією Сандулесою: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Лілії Сандулеси?
- Артистка шість разів вступила в шлюб, однак офіційно зареєстрованими були чотири з них.
- Уперше вона вийшла заміж зовсім юною – у 16 років. Уже через рік після весілля народився її син Іван. Зараз він має власну родину та виховує сина, якого також назвав Іваном.
- Згодом доля поєднала співачку з російським артистом Олександром Сєровим, який є вихідцем з України. Ніні він публічно підтримує окупацію українських територій.
- Також Лілія Сандулесу була третьою дружиною Іво Бобула. Подружжя прожило разом близько десяти років. Їхній шлюб завершився розлученням у 2002 році.