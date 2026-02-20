Исполнительница впервые рассказала об отношениях с мужем. Об этом Лилия Сандулеса сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Rostyslove Production.

Как оказалось, певица вышла замуж еще 3 года назад и об этом знали только родные и друзья.

Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в ютубе – он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так,
– сказала Сандулеса.

67-летняя артистка отметила, что ее избранник немного старше ее. Рядом с ним она прежде всего чувствует себя женщиной и искренне благодарна Богу за встречу с этим человеком.

Интервью с Лилией Сандулесой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Лилии Сандулесы?

  • Артистка шесть раз вступила в брак, однако официально зарегистрированными были четыре из них.
  • Впервые она вышла замуж совсем юной – в 16 лет. Уже через год после свадьбы родился ее сын Иван. Сейчас он имеет собственную семью и воспитывает сына, которого также назвал Иваном.
  • Впоследствии судьба соединила певицу с российским артистом Александром Серовым, который является выходцем из Украины. Сейчас он публично поддерживает оккупацию украинских территорий.
  • Также Лилия Сандулесу была третьей женой Иво Бобула. Супруги прожили вместе около десяти лет. Их брак завершился разводом в 2002 году.