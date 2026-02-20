Исполнительница впервые рассказала об отношениях с мужем. Об этом Лилия Сандулеса сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Rostyslove Production.

Как оказалось, певица вышла замуж еще 3 года назад и об этом знали только родные и друзья.

Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в ютубе – он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так,

– сказала Сандулеса.

67-летняя артистка отметила, что ее избранник немного старше ее. Рядом с ним она прежде всего чувствует себя женщиной и искренне благодарна Богу за встречу с этим человеком.

Интервью с Лилией Сандулесой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Лилии Сандулесы?