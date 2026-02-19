Первый выпуск проекта "Что ДаLee" вышел 18 февраля. Анонсом собственного ютуб-шоу Lida Lee поделилась на своей странице в инстаграме.

Уже через несколько часов после премьеры на странице в тредси Lida Lee сообщила, что ее канал заблокировали. Певица отметила, что этот проект очень особенный для нее и ее команды. Он имел целью помочь или облегчить тяжелые периоды, которые бывают в жизни каждого человека.

К сожалению, из-за многочисленных атак канал был заблокирован. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы вернуть его ... Надеюсь уже завтра вы сможете продолжить просмотр,

– отметила Lida Lee.

Певица обратилась к тем, кто стоит за атакой на ее канал. И пожелала быть добрее, ведь, по ее мнению, карма может прийти в самый неожиданный момент.

Что известно о проекте "Что ДаLee?"