Известная украинская певица уменьшила грудь и рассекретила, сколько стоила операция
- Даша Майорова уменьшила грудь, операция длилась 3-4 часа и стоила 8 тысяч евро.
- Майорова чувствует сильную крепатуру, но ее грудь не болит; потеряла сознание, но впоследствии стало лучше.
Певица Даша Майорова сообщила, что уменьшила грудь. Она рассказала, сколько стоила и длилась операция.
Майорова также поделилась, как проходит ее реабилитация. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм певицы.
Даша Майорова опубликовала в инстаграме видео из больничной палаты.
Когда все увеличивают грудь, а ты уменьшила,
– написала она.
В своем телеграмм-канале певица рассказала, что операция длилась 3-4 часа и стоила 8 тысяч евро. В то же время Даша не разрыла имя своего хирурга, ведь несет ответственность перед аудиторией.
Если мне хорошо сделали, это не значит, что вам сделают хорошо. А я не хочу быть виноватой в чем-то. Ну, как минимум мне нужно подождать полного заживления, а это 3 месяца. Поэтому 3 месяца я вам точно не скажу, где, как и что,
– отметила Майорова.
Вчера к певице приезжала скорая помощь, ведь она потеряла сознание, однако впоследствии девушке стало лучше. Майорова отметила, что грудь ее не болит, однако "есть ощущение сильной крепатуры".
Кто еще недавно сделал операцию на груди?
Напомним, в июне блоггерша-миллионница Юля Верба рассказала, что сделала подтяжку груди. Девушка решилась на операцию, ведь бюст потерял форму во время беременности и грудного вскармливания.
После операции у Вербы началось осложнение. В течение реабилитации блогершу поддерживал ее избранник Константин. Девушка признавалась, что даже не могла самостоятельно ходить в туалет.