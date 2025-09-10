Майорова также поделилась, как проходит ее реабилитация. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм певицы.

Даша Майорова опубликовала в инстаграме видео из больничной палаты.

Когда все увеличивают грудь, а ты уменьшила,

– написала она.

В своем телеграмм-канале певица рассказала, что операция длилась 3-4 часа и стоила 8 тысяч евро. В то же время Даша не разрыла имя своего хирурга, ведь несет ответственность перед аудиторией.

Если мне хорошо сделали, это не значит, что вам сделают хорошо. А я не хочу быть виноватой в чем-то. Ну, как минимум мне нужно подождать полного заживления, а это 3 месяца. Поэтому 3 месяца я вам точно не скажу, где, как и что,

– отметила Майорова.

Вчера к певице приезжала скорая помощь, ведь она потеряла сознание, однако впоследствии девушке стало лучше. Майорова отметила, что грудь ее не болит, однако "есть ощущение сильной крепатуры".

Даша Майорова уменьшила грудь / Скриншот из инстаграма певицы

Кто еще недавно сделал операцию на груди?