Майорова також поділилась, як проходить її реабілітація. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм співачки.

Даша Майорова опублікувала в інстаграмі відео з лікарняної палати.

Коли всі збільшують груди, а ти зменшила,

– написала вона.

У своєму телеграм-каналі співачка розповіла, що операція тривала 3-4 години й коштувала 8 тисяч євро. Водночас Даша не розрила ім'я свого хірурга, адже несе відповідальність перед аудиторією.

Якщо мені гарно зробили, це не означає, що вам зроблять гарно. А я не хочу бути винною в чомусь. Ну, як мінімум мені потрібно почекати повного загоєння, а це 3 місяці. Тому 3 місяці я вам точно не скажу, де, як і що,

– зазначила Майорова.

Учора до співачки приїжджала швидка допомога, адже вона втратила свідомість, однак згодом дівчині стало краще. Майорова зауважила, що груди її не болять, однак "є відчуття сильної кріпатури".

Даша Майорова зменшила груди / Скриншот з інстаграму співачки

