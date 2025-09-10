Даша Малахова – популярная украинская телеведущая и актриса, которая в один момент исчезла из громкого публичного пространства. В этом году женщина призналась об онкологии.

Даша – дочь основателя театра на Подоле, интересно, что именно там женщина делала первые шаги в своей карьере. Немало ролей принесли ей успех, а некоторые из них даже стали успешными за рубежом. Что известно о карьере Малаховой, как сложилась личная жизнь и где она сейчас, читайте в материале Show24.

Читайте также Кто такая Сабина Мусина и почему ее имя оказалось в центре скандала

Телевизионная и актерская карьеры

В списке ролей Малаховой есть немало успешных, которые поклонники актрисы точно должны помнить: Дездемона в "Отелло" Шекспира, Мирандолина в "Трактирщице" Гольдони, а также участие в спектаклях по произведениям Леси Украинки, Чехова и Лорки.

На телевидении Даша стала популярной благодаря кулинарной программе "Картата Потата". Впоследствии была лицом проекта "Школа вкусной жизни".

"Картата Потата" (дачные рецепты): смотрите видео онлайн

Сегодня женщина является основательницей кулинарной школы "Картата Потата".

Кулинарная школа Даши Малаховой / Скриншот из инстаграма

Три любви Даши Малаховой

Первым мужем телеведущей стал британец. Пара даже открыла совместное заведение в Уэльсе под названием Martin's Kitchen. Но в 2004 году Даша была вынуждена вернуться в Украину из-за болезни матери.

На Родине актриса познакомилась с продюсером из Венгрии Чабой Бакошем. Но и эта история любви оказалась нестандартной. Даша вернулась в Уэльс, но уже там поняла, что ее сердце принадлежит Чабе, поэтому рассталась с первым возлюбленным.

От венгерского продюсера ведущая родила двоих детей – Матяш и Оливер.

Даша Малахова с сыновьями / Фото из инстаграма звезды

Но в 2014 году Малахова разошлась с мужем. Через три года звезда вышла замуж за Сергея Сулиму. Пара время от времени публикует счастливые фотографии вместе.

Даша Малахова с мужем / Фото из инстаграма ведущей

Где сейчас Даша Малахова?

Женщина живет и работает в Украине. Кроме кулинарной школы, является еще и основательницей частной общеобразовательной школы и благотворительного фонда.

Частная школа Даши Малаховой / Скриншот из инстаграма

Женщина также не оставила актерскую карьеру. В марте этого года Малахова в тексте-поздравлении Янины Соколовой отметила, что ей тоже диагностировали рак, как и подруге.

Даша Малахова рассказала, что ей диагностировали онкологию / Скриншот из фейсбука

Больше на эту тему звезда не высказывалась. Также не известно, какой тип онкологии ей диагностировали и удалось ли преодолеть недуг.

Ранее мы рассказывали о звездах, чьи жизни изменили страшные болезни.