Як сьогодні живе ведуча та акторка Даша Малахова, у якої діагностували онкологію
- Даша Малахова зізналася про діагноз онкології, але деталі про тип хвороби та її стан залишаються невідомими.
- Ведуча продовжує працювати в Україні: заснувала кулінарну школу "Картата Потата" та приватну загальноосвітню школу.
- Малахова мала три значущі стосунки: перший чоловік був британець, другий – угорський продюсер Чаба Бакош, з яким у неї двоє дітей, а третій – Сергій Сулима, з яким вона одружена.
Даша Малахова – популярна українська телеведуча та акторка, яка в один момент зникла з гучного публічного простору. Цього року жінка зізналась про онкологію.
Даша – донька засновника театру на Подолі, цікаво, що саме там жінка робила перші кроки у своїй кар'єрі. Чимало ролей принесли їй успіх, а деякі з них навіть стали успішними за кордоном. Що відомо про кар'єру Малахової, як склалось особисте життя і де вона зараз, читайте в матеріалі Show24.
Телевізійна та акторська кар'єри
У списку ролей Малахової є чимало успішних, які шанувальники акторки точно мають пам'ятати: Дездемона в "Отелло" Шекспіра, Мірандоліна в "Трактирниці" Гольдоні, а також участь у виставах за творами Лесі Українки, Чехова та Лорки.
На телебаченні Даша стала популярною завдяки кулінарній програмі "Картата Потата". Згодом була обличчям проєкту "Школа смачного життя".
Сьогодні жінка є засновницею кулінарної школи "Картата Потата".
Три кохання Даші Малахової
Першим чоловіком телеведучої став британець. Пара навіть відкрила спільний заклад В Уельсі під назвою Martin's Kitchen. Та у 2004 році Даша була вимушена повернутись до України через хворобу матері.
На Батьківщині акторка познайомилась з продюсером з Угорщини Чабою Бакошем. Та і ця історія кохання виявилась нестандартною. Даша повернулась до Уельсу, але вже там зрозуміла, що її серце належить Чабі, тому розлучилась з першим коханим.
Від угорського продюсера ведуча народила двох дітей – Матяш і Олівер.
Та у 2014 році Малахова розійшлась з чоловіком. Через три роки зірка вийшла заміж за Сергія Сулиму. Пара час від часу публікує щасливі світлини разом.
Де зараз Даша Малахова?
Жінка живе та працює в Україні. Окрім кулінарної школи, є ще й засновницею приватної загальноосвітньої школи та благодійного фонду.
Жінка також не полишила акторської кар'єри. У березні цього року Малахова у тексті-привітання Яніни Соколової зазначила, що їй теж діагностували рак, як і подрузі.
Більше на цю тему зірка не висловлювалась. Також не відомо, який тип онкології їй діагностували та чи вдалось подолати недугу.
