Я боялась чл*на, – известная украинская актриса призналась, что встречалась с девушкой
- Украинская актриса Даша Малахова в интервью призналась, что имела однополые отношения в молодости.
- Она поделилась подробностями об этом своем жизненном опыте.
Украинская актриса театра и кино Даша Малахова откровенно рассказала, что имела однополые отношения. В юности она встречалась с девушкой.
В новом интервью знаменитость поделилась подробностями об этом опыте в личной жизни. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Перед этим в фейсбуке актриса отмечала, что дважды была в однополых отношениях. Свой первый интимный опыт она получила в 18 лет. Тогда Даша год встречалась с девушкой.
Мне кажется, я боялась чл*на и придумала, что лучше буду с девушкой с*с*ться,
– сказала Малахова.
Она также поделилась впечатлениями от этого опыта. По словам актрисы, они с партнершей вели себя больше как друзья.
За шаурмой вместе ходим, потом – спим вместе, потом потерлись, утром чай-кофе сделали,
– вспомнила Даша Малахова.
Интервью с Дашей Малаховой: смотрите видео онлайн
С кем сейчас в отношениях Даша Малахова?
- В 2017 году актриса вышла замуж за Сергея Сулиму.
- До этого она состояла в длительных отношениях с венгерским продюсером Чабой Бакошем, от которого родила двух сыновей – Матяша и Оливера. В 2014 году пара развелась.
- Первым мужем Даши Малаховой был британец.