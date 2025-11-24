Укр Рус
Я боялася чл*на, – відома українська актриса зізналась, що зустрічалась з дівчиною
24 листопада, 22:59
Я боялася чл*на, – відома українська актриса зізналась, що зустрічалась з дівчиною

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська актриса Даша Малахова в інтерв'ю зізналася, що мала одностатеві стосунки в молодості.
  • Вона поділилася подробицями про цей свій життєвий досвід. 

Українська актриса театру і кіно Даша Малахова відверто розповіла, що мала одностатеві стосунки. В юності вона зустрічалася з дівчиною.

В новому інтерв'ю знаменитість поділилася подробицями про цей досвід в особистому житті. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна. 

Перед цим у фейсбуці актриса зазначала, що двічі була в одностатевих стосунках. Свій перший інтимний досвід вона отримала в 18 років. Тоді Даша рік зустрічалася з дівчиною.

Мені здається, я боялася чл*на і придумала, що краще буду з дівчиною с*с*тись,
– сказала Малахова. 

Вона також поділилася враженнями від цього досвіду. За словами акторки, вони з партнеркою поводилися більше як друзі. 

За шаурмою разом ходимо, потім – спимо разом, потім потерлись, зранку чай-каву зробили,
– пригадала Даша Малахова. 

З ким зараз у стосунках Даша Малахова? 

  • У 2017 році актриса вийшла заміж за Сергія Сулиму.
  • До цього вона була перебувала у тривалих стосунках з угорським продюсером Чабою Бакошем, від якого народила двох синів – Матяша й Олівера. У 2014 році пара розлучилася.
  • Першим чоловіком Даші Малахової був британець.