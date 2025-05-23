Даше Квитковой приписывают роман с 23-летним футболистом национальной сборной Украины: кто он

В личной жизни Даши Квитковой, кажется, снова появился повод для обсуждений. В сети ходят слухи, что ее сердце покорил молодой украинский футболист.

Блогеру приписывают роман с 23-летним футболистом национальной сборной. О ком идет речь – пишет Show 24.

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Так, по словам источника, на который ссылается "РБК-Украина", Даша якобы уже несколько месяцев в отношениях с игроком киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Инсайдер отмечает, что пара не пытается скрываться от окружения: их видели вместе на прогулках, а также утверждает, что футболист приятно удивляет свою девушку.

Ходят вместе по магазинам, он дарит ей большие букеты. Они точно не просто знакомые,

– поделился источник.

Сами знаменитости свои отношения публично не комментируют, однако в соцсетях поклонники заметили совпадения. Например, Даша публиковала фото в объятиях у мужчины, а Владимир выкладывал фотографию, где держит девушку за руку. Хотя они не показывают лица своих любимых, в сторис Даши видно мужскую руку с татуировкой – у Бражко на правой руке также есть тату. А на фото футболиста можно разглядеть девушку с коротким нюдовым маникюром и светлыми волосами – похожими на те, которые имеет Квиткова.

В сети ходят слухи, что Даша Квиткова и Владимир Бражко встречаются / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кроме того, Даша и Владимир подписаны друг на друга в инстаграме, она активно "лайкает" его посты, а он – комментирует ее.

В сети ходят слухи, что Даша Квиткова и Владимир Бражко встречаются / Скриншоты из инстаграм-сторис

Для справки! Владимир Бражко – украинский полузащитник, выступающий за киевское "Динамо" и национальную сборную. Начинал карьеру в Запорожье, а затем прошел школу "Динамо". В 2023 году стал бронзовым призером молодежного Евро, а в 2024-м – попал в состав национальной команды на чемпионат Европы.

Сама Квиткова неоднократно демонстрировала заинтересованность футболом. Во время Евро-2024 она показывала, как вместе с сыном следит за матчами. А еще раньше в шутку признавалась, что ей импонирует игрок сборной Михаил Мудрик – мол, она бы не против выпить с ним кофе, но тот ее не замечает.

Важно отметить: никаких официальных заявлений от Даши или Владимира об отношениях не было, поэтому все, что известно пока – это только слухи. К тому же, после развода с Никитой Добрыниным, Квитковой уже неоднократно приписывали новые романы – с продюсером Евгением Таллером, главным героем "Холостяка-11" Михаилом Заливакой, а также с бизнесменом Максимом Лавриненко, но блогер все эти слухи опровергала.