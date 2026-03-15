Умер дед Толя, популярный за видео с исполнением песни "Стефания"

В воскресенье, 15 марта, стало известно о смерти дедушки Толи, который стал известным в сети благодаря развлекательным роликам. Мужчина был родом из Хмельницкой области.

Дедушке Толе было 88 лет. Трагическое известие сообщил его внук на своей странице.

Что известно о смерти деда Толи?

Как рассказал его внук, на днях дедушке провели операцию и ампутировали ногу выше колена. А недавно семья получила звонок из больницы, во время которого члены семьи узнали о потере.

Мы делали все, что возможно. Мы делали все, что возможно

– не сдерживая эмоций высказался внук.

Особую узнаваемость мужчине принесло видео, где он в своеобразной манере исполняет песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, которые победили с этой песней на Евровидении в 2022 году.

Дед Толя поет "Стефанию": смотрите видео

Его персонаж очень быстро стал популярным мемом, а видео массово распространялись, в частности, в TikTok и на YouTube. Пользователи сети начали активно цитировать самые яркие и забавные фразы из этих роликов.

Впоследствии дед Толя превратился в своеобразный интернет-символ – олицетворение простого украинского дедушки, который искренне и без лишних украшений говорит о будничных вещах.

Отметим: год назад сообщалось, что дед Толя больше не будет сниматься в роликах для соцсетей.

