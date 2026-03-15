Дідусеві Толі було 88 років. Трагічну звістку повідомив його внук на своїй сторінці.

Актуально У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко

Що відомо про смерть діда Толі?

Як розповів його внук, днями дідусеві провели операцію й ампутували ногу вище коліна. А нещодавно родина отримала дзвінок з лікарні, під час якого члени сім'ї дізналися про втрату.

Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо

– не стримуючи емоцій висловився внук.

Особливої впізнаваності чоловіку принесло відео, де він у своєрідній манері виконує пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, які перемогли з цією піснею на Євробаченні в 2022 році.

Дід Толя співає "Стефанію": дивіться відео

Його персонаж дуже швидко став популярним мемом, а відео масово розповсюджувалися, зокрема в TikTok та на YouTube. Користувачі мережі почали активно цитувати найяскравіші й найкумедніші фрази з цих роликів.

Згодом дід Толя перетворився на своєрідний інтернет-символ – уособлення простого українського дідуся, який щиро та без зайвих прикрас говорить про буденні речі.

Зазначимо: рік тому повідомлялося, що дід Толя більше не буде зніматися в роликах для соцмереж.

Хто ще з відомих українців відійшов у небуття останнім часом?