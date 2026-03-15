Дедушке Толе было 88 лет. Трагическое известие сообщил его внук на своей странице.
Что известно о смерти деда Толи?
Как рассказал его внук, на днях дедушке провели операцию и ампутировали ногу выше колена. А недавно семья получила звонок из больницы, во время которого члены семьи узнали о потере.
Мы делали все, что возможно. Мы делали все, что возможно
– не сдерживая эмоций высказался внук.
Особую узнаваемость мужчине принесло видео, где он в своеобразной манере исполняет песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, которые победили с этой песней на Евровидении в 2022 году.
Дед Толя поет "Стефанию": смотрите видео
Его персонаж очень быстро стал популярным мемом, а видео массово распространялись, в частности, в TikTok и на YouTube. Пользователи сети начали активно цитировать самые яркие и забавные фразы из этих роликов.
Впоследствии дед Толя превратился в своеобразный интернет-символ – олицетворение простого украинского дедушки, который искренне и без лишних украшений говорит о будничных вещах.
Отметим: год назад сообщалось, что дед Толя больше не будет сниматься в роликах для соцсетей.
Кто еще из известных украинцев отошел в небытие в последнее время?
13 марта сообщили о смерти украинского актера Василия Скромного, известного по роли Макара Гусева в фильме Приключения Электроника. Артист ушел из жизни в 62 года после борьбы с онкологической болезнью.
А на днях в дорожно-транспортном происшествии под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко.
А на войне погиб фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский, который проходил службу в 225-м отдельном штурмовом полку.