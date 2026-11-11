Три брака, измена и любовь, пережившая развод: почему личная жизнь Деми Мур удивляла

Дэми Мур трижды выходила замуж, воспитывала троих дочерей с Брюсом Уиллисом и пережила непростой развод с Эштоном Кутчером, который был моложе ее на 15 лет. В то же время одна из самых известных любовных историй актрисы завершилась совсем не так, как можно было ожидать.

Дэми Мур не раз оказывалась в центре внимания не только благодаря ролям в культовых фильмах, но и из-за бурной личной жизни. За плечами актрисы три брака, громкие романы и отношения, которые даже после развода остались важной частью ее жизни. 24 Канал собрал самые интересные подробности любовной истории голливудской звезды.

Первый брак в 18 лет и отмененная свадьба с другой звездой

Личная жизнь Деми Мур начала набирать обороты еще в юности. В 1981 году, когда актрисе было всего 18 лет, она вышла замуж за музыканта Фредди Мура, который был старше ее на 12 лет.

Именно от этого брака Деми получила фамилию, под которой впоследствии стала известна на весь мир. Однако семейная жизнь не сложилась: пара рассталась уже через несколько лет, а развод официально оформили в 1985 году.

После этого актриса начала встречаться с Эмилио Эстевесом, с которым познакомилась во время работы над фильмом "Огни святого Эльма". Их отношения были настолько серьезными, что пара даже обручилась и планировала свадьбу. Однако до алтаря влюбленные так и не дошли – в 1986 году они расторгли помолвку.

Дэми Мур раньше / Фото из инстаграма demimoore

Брюс Уиллис: три дочери и развод, который не разрушил семью

Одной из самых известных страниц в жизни Деми Мур стали ее отношения с Брюсом Уиллисом. Актеры познакомились в 1987 году, а уже через несколько месяцев неожиданно поженились в Лас-Вегасе. Их роман развивался стремительно, и впоследствии пара стала одной из самых известных в Голливуде.

В браке родились три дочери. Впрочем, даже рождение детей не спасло отношения. В 1998 году Деми и Брюс объявили о расставании, а в 2000 году официально развелись.

И действительно, их история после развода оказалась не менее необычной, чем брак. Бывшие влюбленные продолжили вместе воспитывать дочерей, поддерживали друг друга и даже сохранили теплые отношения с новыми партнерами. Деми также неоднократно демонстрировала близость с нынешней женой Брюса – Эммой Хэминг.

Особенно трогательным стало их семейное единство после того, как у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Дэми поддерживает бывшего мужа и его семью, а их общая история давно вышла за рамки обычных отношений после развода.

Дэми Мур и Брюс Уиллис / Фото Getty Images

Младший на 15 лет Эштон Катчер и брак, закончившийся скандалом

После развода с Уиллисом актриса не спешила снова выходить замуж. Однако в 2003 году ее заметили в компании молодого актера Эштона Катчера. Разница в возрасте между ними составляла 15 лет, поэтому их роман активно обсуждали в прессе.

Несмотря на скептицизм окружающих, отношения развивались всерьез. В сентябре 2005 года Дэми и Эштон поженились на частной церемонии в Беверли-Хиллз. На свадьбе присутствовал даже Брюс Уиллис, что тогда немало удивило публику.

Однако за красивой историей любви скрывались и непростые испытания. В своих мемуарах "Наизнанку" (Inside Out) Деми рассказала, что во время отношений с Катчером пережила выкидыш на шестом месяце беременности. Пара очень хотела общего ребенка, однако пережитое стало для актрисы тяжелым ударом.

Впоследствии в браке начались проблемы. В 2011 году стало известно о расставании пары на фоне сообщений о неверности Катчера. Деми объявила, что решила расторгнуть их союз, а окончательно развод оформили в 2013 году.

Дэми Мур и Эштон Катчер в 2011 году / Фото Getty Images

Слухи о романе с Эндрю Гарфилдом

В 2025 году Деми Мур неожиданно оказалась в центре обсуждений из-за возможного романа с актером Эндрю Гарфилдом. Поводом для появилось видео из-за кулис премии "Золотой глобус", на котором знаменитости мило общались и держались за руки. Тогда Деми было 62 года, а Эндрю – 41, то есть разница в возрасте между ними составляла 21 год.

Слухи усилились после сообщений зарубежных СМИ о том, что актеры якобы проводили время вместе в доме Мур в Айдахо. В то же время ни один из них публично не подтвердил романтических отношений.

Дэми Мур и Эндрю Гарфилд – далеко не единственные знаменитости, о которых говорили из-за разницы в возрасте. Среди знаменитостей немало тех, чьи избранники значительно старше или младше их.