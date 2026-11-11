Три шлюби, зрада та кохання, яке пережило розлучення: чим дивувало особисте життя Демі Мур

Демі Мур неодноразово опинялася в центрі уваги не лише через ролі у культових фільмах, а й через бурхливе особисте життя. За плечима акторки три шлюби, гучні романи та стосунки, які навіть після розлучення залишилися важливою частиною її життя. 24 Канал зібрав найцікавіші подробиці любовної історії голлівудської зірки.

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Перший шлюб у 18 років і скасоване весілля з іншою зіркою

Особисте життя Демі Мур почало набувати серйозних обертів ще в юності. У 1981 році, коли акторці було лише 18 років, вона вийшла заміж за музиканта Фредді Мура, який був старшим за неї на 12 років.

Саме від цього шлюбу Демі отримала прізвище, під яким згодом стала відомою на весь світ. Однак сімейне життя не склалося: пара розійшлася вже за кілька років, а розлучення офіційно завершили у 1985 році.

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Після цього акторка почала зустрічатися з Еміліо Естевесом, з яким познайомилася під час роботи над фільмом "Вогні святого Ельма". Їхні стосунки були настільки серйозними, що пара навіть заручилася та планувала весілля. Проте до вівтаря закохані так і не дійшли – у 1986 році вони скасували заручини.

Демі Мур раніше / Фото з інстаграму demimoore

Брюс Вілліс: три доньки та розлучення, яке не зруйнувало сім'ю

Однією з найвідоміших сторінок життя Демі Мур стали її стосунки з Брюсом Віллісом. Актори познайомилися у 1987 році, а вже через кілька місяців несподівано одружилися в Лас-Вегасі. Їхній роман розвивався стрімко, а згодом пара стала однією з найвідоміших у Голлівуді.

У шлюбі народилися троє доньок. Втім, навіть народження дітей не врятувало стосунки. У 1998 році Демі та Брюс оголосили про розставання, а у 2000 році офіційно розлучилися.

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І справді, їхня історія після розлучення виявилася не менш незвичайною, ніж шлюб. Колишні закохані продовжили разом виховувати доньок, підтримували одне одного та навіть зберегли теплі стосунки з новими партнерами. Демі також неодноразово демонструвала близькість із нинішньою дружиною Брюса – Еммою Гемінг.

Особливо зворушливою їхня родинна єдність стала після того, як у Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію. Демі підтримує колишнього чоловіка та його родину, а їхня спільна історія давно вийшла за межі звичайних стосунків після розлучення.

Демі Мур і Брюс Вілліс / Фото Getty images

Молодший на 15 років Ештон Кутчер і шлюб, який закінчився скандалом

Після розлучення з Віллісом акторка не поспішала знову виходити заміж. Однак у 2003 році її помітили в компанії молодого актора Ештона Кутчера. Різниця у віці між ними становила 15 років, через що їхній роман активно обговорювали в пресі.

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Попри скепсис оточення, стосунки розвивалися серйозно. У вересні 2005 року Демі та Ештон одружилися на приватній церемонії в Беверлі-Гіллз. На весіллі був присутній навіть Брюс Вілліс, що тоді неабияк здивувало публіку.

Однак за красивою історією кохання ховалися й непрості випробування. У своїх мемуарах "Навиворіт" (Inside Out) Демі розповіла, що під час стосунків із Кутчером пережила втрату вагітності на шостому місяці. Пара дуже хотіла спільну дитину, однак пережите стало для акторки важким ударом.

Згодом у шлюбі почалися проблеми. У 2011 році стало відомо про розставання пари на тлі повідомлень про невірність Кутчера. Демі оголосила, що вирішила завершити їхній союз, а остаточно розлучення оформили у 2013 році.

Демі Мур та Ештон Катчер у 2011 році / Фото Getty images

Чутки про роман з Ендрю Гарфілдом

У 2025 році Демі Мур несподівано опинилася в центрі обговорень через можливий роман з актором Ендрю Гарфілдом. Приводом стало відео із залаштунків премії "Золотий глобус", на якому знаменитості мило спілкувалися та трималися за руки. Тоді Демі було 62 роки, а Ендрю – 41, тобто різниця у віці між ними становила 21 рік.

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Чутки посилилися після повідомлень іноземних ЗМІ про те, що актори нібито проводили час разом у будинку Мур в Айдахо. Водночас жоден із них публічно не підтвердив романтичних стосунків.

Демі Мур та Ендрю Гарфілд – далеко не єдині знаменитості, яких обговорювали через різницю у віці. Серед знаменитостей є чимало тих, чиї обранці значно старші або молодші за них.