Журнал People назвал самого красивого человека мира 2025: им стала голливудская актриса

Журнал People назвал самого красивого человека мира 2025 года. Им стала 62-летняя американская актриса Деми Мур.

Она украсила обложку People и дала откровенное интервью журналу, пишет Show 24. Актриса, в частности, рассказала о пути к принятию себя, ведь призналась, что раньше "мучила себя".

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Деми Мур поделилась, что могла проехать на велосипеде от Малибу до Парамаунта, а это примерно 26 миль. Сейчас актриса стала мягче к себе и говорит, что прислушивается к своему телу.

Она поделилась, что не ест мяса, и поняла, насколько важен сон. Однако добавила, что не идеальна, ведь все еще пьет Red Bull – энергетический напиток, потому что любит его, хоть и не много.

Прошлый год был очень успешным для Деми Мур. Состоялась премьера фильма "Субстанция", в которой она сыграла главную роль. Актриса получила свой первый в карьере "Золотой глобус" и была номинирована на премию "Оскар". Однако победу в категории "Лучшая женская роль" одержала Майки Мэдисон за фильм "Анора".

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