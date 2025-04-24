Вона прикрасила обкладинку People та дала відверте інтерв'ю журналу, пише Show 24. Акторка, зокрема, розповіла про шлях до прийняття себе, адже зізналась, що раніше "мучила себе".

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Демі Мур поділилась, що могла проїхати на велосипеді від Малібу до Парамаунта, а це приблизно 26 миль. Зараз акторка стала лагіднішою до себе та каже, що прислухається до свого тіла.

Вона поділилась, що не їсть м'яса, та зрозуміла, наскільки важливий сон. Однак додала, що не ідеальна, адже все ще п'є Red Bull – енергетичний напій, бо любить його, хоч і не багато.

Минулий рік був дуже успішним для Демі Мур. Відбулася прем'єра фільму "Субстанція", в якій вона зіграла головну роль. Акторка отримала свій перший в кар'єрі "Золотий глобус" та була номінована на премію "Оскар". Однак перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль" здобула Майкі Медісон за фільм "Анора".

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