Мы в неоплачиваемом долгу, – украинские звезды с болью вспомнили Героев Небесной Сотни

В Украине 20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни. В эту дату каждый склоняет голову и чтит память тех, кто в феврале 2014 года защищал свободу и демократические ценности страны на Майдане.

Украинские звезды не забыли о важной дате и со щемящей болью вспомнили о Героях Небесной Сотни. Их памятные сообщения собрал 24 Канал.

К теме 3 легендарные фильмы о Героях Небесной Сотни, которые должен увидеть каждый украинец

Маша Ефросинина

Ведущая собрала фото Героев Небесной Сотни и назвала их имена. Это первые убитые в мирных акциях протеста в Киеве.

Я чувствую, что мы в неоплачиваемом долгу перед 108 Людьми, которые отдали жизнь в тогда еще мирной стране, отдали за наши достоинство и свободу. И единственное и очень важное, что мы можем сделать для погибших – помнить их. В День чествования Небесной Сотни говорю вам, наши Герои, "Спасибо!", хоть вы меня и не слышите,

– написала Ефросинина.

Руслана Лыжичко

Певица опубликовала архивное видео с февраля 2014 года. В ролике она играет на фортепиано Гимн Украины.

Памяти Героев Небесной Сотни посвящается... Спасибо всем, кто тогда творил Майдан... Спасибо всем, кто тогда творил Украину... Герои не умирают!

– написала Руслана.

Анатолий Анатолич

Шоумен показал архивные фото с Майдана с дочкой Алисой, которой на то время было только 2,5 года.

11 лет назад мы встали против коррупции и узурпации. Против власти над нами россиян. Против отношения их марионеточного режима. За возможность быть частью мира. То, что происходит сейчас, началось тогда. Борьба продолжается. Потому что мы не рабы. Мы свободны,

– подчеркнул Анатолич.

Святослав Вакарчук

Лидер "Океана Эльзы" показал видео 4-летней давности из музыкального проекта "Ковчег Украина". Там он исполнял "Плине кача".

Сегодня, 20 февраля, День памяти Героев Небесной сотни. В Киеве рядом с их Аллеей за эти годы выросло целое поле памяти погибших Героев российско-украинской войны, что продолжается уже почти 11 лет. Поэтому помним, уважаем, а еще – действуем каждый и каждый день. Борьба продолжается!

– подчеркнули участники группы.

Другие звезды о Дне Героев Небесной Сотни / Фото из инстаграмов звезд