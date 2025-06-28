В ритме свободы: 10 особенных песен украинских артистов, которые вдохновляют
- Украина отмечает День Конституции 28 июня.
- Show 24 подготовил подборку из 10 песен украинских артистов, которые сыграли важную роль в становлении украинской музыки.
- Песни включают работы "Скрябин", ТНМК, "Океан Эльзы", Руслана, СКАЙ, ONUKA, Джамала, KAZKA, Kalush Orchestra и АНТИТИЛА.
- Каждая песня имела особое значение для украинцев, став вирусными хитами или символами моральной поддержки.
Украина 28 июня празднует День Конституции – главного государственного документа. Ровно 29 лет назад Верховная Рада приняла закон, который стал фундаментом правовой системы и обозначил наше государство как демократическое.
По случаю важной даты Show 24 подготовил подборку песен, сыгравших важную роль в становлении новой украинской музыкальной сферы. Это культовые и легендарные треки, благодаря которым стала сформироваться современная украинская музыка.
К слову Основной Закон государства: важная история Дня Конституции Украины 2025
"Скрябін" – "То моє море" (1993): смотрите видео онлайн
ТНМК – "Зроби мені хіп-хоп" (1998): смотрите видео онлайн
"Океан Эльзы" – "Там, где нас нет" (1998): смотрите видео
Руслана – Wild Dances (2004): смотрите видео онлайн
СКАЙ – "Тебе це може вбити" (2005): смотрите видео онлайн
ONUKA – Misto (2014): смотрите видео онлайн
Джамала – "1944" (2016): смотрите видео онлайн
KAZKA – "Плакала" (2018): смотрите видео онлайн
Kalush Orchestra – Stefania (2022): смотрите видео онлайн
АНТИТИЛА – "Фортеця Бахмут" (2023): смотрите видео онлайн
Каждая из этих песен в свой год имела особое значение для украинцев. Что-то было вирусным хитом, распространившимся даже за рубежом, а какие-то треки на фоне трагических событий стали поддержкой морального духа и символом несокрушимости.