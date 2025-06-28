В ритме свободы: 10 особенных песен украинских артистов, которые вдохновляют

Украина 28 июня празднует День Конституции – главного государственного документа. Ровно 29 лет назад Верховная Рада приняла закон, который стал фундаментом правовой системы и обозначил наше государство как демократическое.

По случаю важной даты Show 24 подготовил подборку песен, сыгравших важную роль в становлении новой украинской музыкальной сферы. Это культовые и легендарные треки, благодаря которым стала сформироваться современная украинская музыка.

К слову Основной Закон государства: важная история Дня Конституции Украины 2025

"Скрябін" – "То моє море" (1993): смотрите видео онлайн

ТНМК – "Зроби мені хіп-хоп" (1998): смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Там, где нас нет" (1998): смотрите видео

Руслана – Wild Dances (2004): смотрите видео онлайн

СКАЙ – "Тебе це може вбити" (2005): смотрите видео онлайн

ONUKA – Misto (2014): смотрите видео онлайн

Джамала – "1944" (2016): смотрите видео онлайн

KAZKA – "Плакала" (2018): смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (2022): смотрите видео онлайн

АНТИТИЛА – "Фортеця Бахмут" (2023): смотрите видео онлайн

Каждая из этих песен в свой год имела особое значение для украинцев. Что-то было вирусным хитом, распространившимся даже за рубежом, а какие-то треки на фоне трагических событий стали поддержкой морального духа и символом несокрушимости.