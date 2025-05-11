Звезда сериала "Реванш" Евгений Лесничий показал архивные фото с мамой и бабушкой

Ежегодно в Украине отмечают День матери во второе воскресенье мая. В честь такого события многие украинские знаменитости делятся трогательными историями о родных и показывают эксклюзивные фото.

К такому флешмобу присоединился и актер Евгений Лесничий, которого можете знать благодаря главной роли в сериале "Голова" на Новом канале, а в новом амплуа увидите уже этой осенью в комедии "Семья по воскресеньям", пишет Show24.

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В жизни актера есть два родных человека, которым он очень благодарен – это мама и бабушка. Эти женщины оставили Евгению немало приятных воспоминаний из детства, которыми он охотно делится.

Есть дни, которые не сразу запечатлеваются в памяти, но потом вспоминаются как самые теплые. Для меня это путешествия с мамой по Италии, поход по грибы в деревне и просто дни, когда мы вместе готовим ужин. Ну, как вместе – мама готовит, а я втыкаю рядом,

– с улыбкой рассказывает Лесничий специально для 24 Канала.

Евгений Лесничий с мамой / Фото предоставлено 24 Каналу

Не мог Лесничий опустить еще одну важную деталь – его мама очень вкусно готовит. Он убежден, что ей удается создать блюда, которые вкуснее ресторанных.

"Для меня это действительно так. Очень круто у нее получаются блюда итальянской кухни. Теперь я очень придирчив именно к ней. Можно даже сказать – разбалованный. Во взрослой жизни это настоящий кайф: приехать к маме, ничего не делать, просто есть, спать и быть рядом", – откровенно признался знаменитость.

Евгений Лесничий с мамой / Фото предоставлено 24 Каналу

Актер говорит, что кроме мамы очень обязан также еще одной родной женщине.

Мама – одна из тех двух людей, которые всегда меня любили и верили в меня. Даже когда я сам в себе сомневался. Но есть еще бабушка! Ей я обязан не меньше. Это огромное счастье – иметь рядом людей, которые верят в тебя всю жизнь, сильно любят и знают тебя иногда лучше, чем ты сам. Такие простые и неоценимые вещи надо беречь,

– подытожил звезда сериала "Голова".

Евгений Лесничий с бабушкой / Фото предоставлено 24 Каналу

К слову, у Екатерины Павленко – солистки группы Go_A, сложились не слишком теплые отношения с матерью. Певица убеждена, что все это произошло из-за детских обид.